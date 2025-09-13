Anatomia Patologica. La digitalizzazione è la risposta strategica

di Giorgia De Cupertinis

L’Anatomia Patologica è in prima linea nella diagnosi e contribuisce in modo determinante alle decisioni terapeutiche. Ma in uno scenario in continua evoluzione, importanti e complesse sfide continuano a delinearsi all’orizzonte. Sfide che spaziano dall’aumento del numero e della complessità dei casi, fino ad arrivare alla crescente carenza di personale, che rappresenta oggi un problema sempre più concreto.

Di fronte a queste nuove esigenze però, la digitalizzazione potrebbe rappresentare una risposta strategica e un’autentica opportunità. In che modo? Aiutando a semplificare la routine clinica, aumentando la produttività grazie all’integrazione di tecnologie avanzate e algoritmi di intelligenza artificiale, migliorando l’efficienza, la qualità della diagnosi e l’assistenza ai pazienti. È questo quanto emerso dal webinar ‘Digital Pathology: digitalizzazione del workflow dell’Anatomia Patologica’, organizzato da Siemens Healthineers – azienda leader nel settore Healthcare e pioniere nella digitalizzazione in ambito sanitario – che ha così acceso i riflettori sui vantaggi e sulle nuove soluzioni in vista delle trasformazioni future.

"Nell’ultimo decennio il numero di casi analizzati è aumentato del 23% – spiega Elisa Romanelli, Customer Engagement Manager D&A Digital Pathology di Siemens Healthineers – una crescita significativa al quale, purtroppo, non è stato contrapposto anche un incremento del personale, comportando così una mole di lavoro sempre più pesante". Per questo motivo "lavorare in maniera digitale può aiutare ad affrontare queste criticità – continua – bilanciando il carico di lavoro con nuove strategie di lettura e refertazione supportate dall’intelligenza artificiale. Il tutto con l’obiettivo di aiutare il patologo a svolgere il suo lavoro in maniera sempre più efficiente e in tempi più brevi".

Ma non è finita qui. "Un altro problema di cui si sente spesso parlare riguarda la frammentazione delle informazioni relative ai pazienti che il patologo si trova ad analizzare – prosegue Romanelli –. Spesso, per ottenere dati aggiuntivi, i tempi si allungano notevolmente. Tutto questo comporta un forte rallentamento del processo diagnostico, poiché i tempi per formulare una diagnosi si dilatano e, di conseguenza, anche il periodo di attesa del paziente per avere un risultato si fa sempre più lungo". Ma le potenzialità della digitalizzazione, è stato sottolineato durante il webinar, si traducono anche nella possibilità di rendere i dati sempre più accessibili, eliminando le barriere.

"Quando viene presentato un vetrino inerente a un paziente, molti dati sono già stati raccolti precedentemente. Da qui può sorgere la necessità di ulteriori informazioni, come ad esempio conoscere la storia del paziente in questione tramite il suo medico di famiglia: se tutti questi dati fossero più facilmente accessibili, si riuscirebbe così a raggiungere una diagnosi molto più rapidamente, eliminando tutti quei tempi di attesa che sono necessari per recuperare queste informazioni – spiega Romanelli –. Allo stesso modo può presentarsi il caso di un paziente ricorrente, per cui emerge la necessità di voler accedere a dei dati che sono stati generati in passato, come annotazioni arricchite o commenti che un collega aveva già fatto in precedenza. Informazioni che possono riguardare non solo immagini patologiche, ma anche referti di altro tipo, come quelli radiologici o immagini provenienti da esami di risonanza magnetica o Tac. Anche in questo caso, con una soluzione che permette di collaborare e di scambiarsi facilmente i dati tra dipartimenti, i tempi di diagnosi si ridurrebbero notevolmente".

E se la digitalizzazione è un vero e proprio viaggio in continuo sviluppo "è fondamentale iniziare già da adesso scegliere soluzioni che si adattino sì alle proprie esigenze odierne per intercettare i migliori benefici ma tenendo al contempo un occhio aperto anche su ciò che potrebbe arrivare in futuro, nei prossimi anni". Non solo. "Lavorando in digitale e avendo a disposizione degli strumenti all’avanguardia – conclude Romanelli – è più facile attirare e trattenere talenti, rimanendo competitivi più a lungo".