All’Ingrassia visite e farmaci gratis per indigenti
L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha attivato un nuovo ambulatorio di prossimità all’Ospedale Ingrassia, dedicato alle persone in condizione di...
L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha attivato un nuovo ambulatorio di prossimità all’Ospedale Ingrassia, dedicato alle persone in condizione di vulnerabilità socio-economica. L’ambulatorio è aperto ogni mercoledì dalle 14.30 alle 18.30 e garantisce attività specialistiche di cardiologia, medicina interna e diabetologia. Accanto alla nuova struttura, resta operativo da tempo l’ambulatorio di prossimità del Pta Casa del Sole in via Sarullo 19, attivo nell’ambito dello stesso progetto: il venerdì, dalle 15 alle 19, e il sabato dalle 8 alle 13. "Con questo nuovo ambulatorio di prossimità - sottolinea il direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita - vogliamo avvicinare ulteriormente la sanità pubblica a chi ne ha più bisogno, garantendo equità, inclusione e accesso alle cure. La salute è un diritto universale e il nostro impegno è di non lasciare indietro nessuno".