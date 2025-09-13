All’Ingrassia visite e farmaci gratis per indigenti

L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha attivato un nuovo ambulatorio di prossimità all’Ospedale Ingrassia, dedicato alle persone in condizione di vulnerabilità socio-economica. L’ambulatorio è aperto ogni mercoledì dalle 14.30 alle 18.30 e garantisce attività specialistiche di cardiologia, medicina interna e diabetologia. Accanto alla nuova struttura, resta operativo da tempo l’ambulatorio di prossimità del Pta Casa del Sole in via Sarullo 19, attivo nell’ambito dello stesso progetto: il venerdì, dalle 15 alle 19, e il sabato dalle 8 alle 13. "Con questo nuovo ambulatorio di prossimità - sottolinea il direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita - vogliamo avvicinare ulteriormente la sanità pubblica a chi ne ha più bisogno, garantendo equità, inclusione e accesso alle cure. La salute è un diritto universale e il nostro impegno è di non lasciare indietro nessuno".