Allenarsi coi pesi. Superati gli anta è la scelta migliore

Allenarsi con i pesi allunga la vita? Sembra proprio di sì: sono sempre più numerose, infatti, le ricerche scientifiche che identificano il muscolo come un organo capace di influenzare svariati aspetti della nostra salute, non solo relativi al movimento. Più di qualunque elisir miracoloso o pillola anti-age, la massa muscolare riveste un ruolo essenziale nel garantire l’equilibrio metabolico ed endocrino ed è ritenuta, quindi, un fattore cruciale per poter prevedere correttamente l’aspettativa di vita di ciascun individuo.

"Se vogliamo rimanere in salute, continuare a condurre una vita attiva e contrastare l’invecchiamento, dobbiamo preservare la muscolatura". A suggerirlo è Sandro Bartolomei, docente di Teoria e metodologia dell’allenamento al Dipartimento di Scienze per la qualità della vita dell’Università di Bologna, specializzato nel cosiddetto ‘allenamento di forza’, ovvero "quello eseguito contro resistenze di varia natura – spiega il docente - pensiamo, ad esempio, a pesi, elastici, o agli esercizi a carico naturale".

Questo aspetto differenza l’allenamento di forza da quello di endurance (letteralmente, ‘resistenza’, ndr), che comprende attività come la corsa lenta, la camminata, il ciclismo, il nuoto ed è, generalmente, svolto a bassa o moderata intensità, per una durata più o meno lunga. "Da solo – dichiara Bartolomei – l’allenamento di endurance non pare sufficiente a preservare la massa muscolare dal decadimento associato all’avanzare dell’età". L’invecchiamento può portare, in effetti, a una riduzione della massa muscolare, dovuta a fattori endocrini, allo stile di vita e alla cosiddetta sarcopenia: un termine, quest’ultimo, che sentiamo nominare sempre più spesso, specialmente a proposito della fragilità connessa all’anzianità.

"La sarcopenia – spiega Bartolomei – è la morte delle cellule muscolari e provoca, a sua volta, una riduzione progressiva del numero di fibre che formano il muscolo stesso. Numerose ricerche hanno evidenziato come la sarcopenia non colpisca in modo analogo e simultaneo tutti i tipi di fibre: sono le fibre ‘veloci’ a essere maggiormente colpite rispetto a quelle ‘lente’. Ancora una volta, il genere di allenamento in grado di attivare e preservare le fibre veloci è quello di forza. Al contrario, l’allenamento di resistenza, protratto e a bassa intensità, non riesce a fare altrettanto. Ribadisco, quindi, come l’allenamento di forza rivesta, con l’avanzare dell’età, un ruolo fondamentale nel prevenire quel decadimento muscolare che è causa, nel lungo periodo, di fragilità e perdita di autonomia".

Cosa fare, dunque, per tenersi in forma? "Per risultare più efficaci e sicuri, i programmi di allenamento dovranno seguire alcuni principi-cardine della disciplina, come l’individualizzazione dei carichi - risponde Bartolomei -. Affidarsi a un trainer laureato in Scienze motorie, che conosca gli aspetti fisiologici e le patologie tipiche delle varie fasi di età, è la soluzione più opportuna per allenarsi in sicurezza e ottenere un impatto notevole sulla qualità della vita. Sono estremamente rari, infatti, i casi in cui l’allenamento di forza - adattato, individualizzato e supervisionato da personale esperto - sia sconsigliato per ragioni mediche".

Via libera, quindi, all’allenamento con sovraccarichi anche dopo i 50 e i 60 anni d’età: per mantenere forza e tonicità muscolare, il consiglio è eseguire - con regolarità e senza esagerare - esercizi completi come lo squat con bilanciere o manubri, gli stacchi da terra con bilanciere o kettlebell e push press con manubri.