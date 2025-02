Alghe o salmone. L’astaxantina è pronta all’uso

Il termine “cecchino” ha origini lontane. Nella guerra 1915 -18 i soldati italiani erano spesso vittima di tiratori scelti austriaci che facevano scempio nelle nostre file; questi efficaci (ma odiosi) soldati venivano dagli Italiani chiamati Cecchini per disprezzo verso l’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe soprannominato Cecco Beppe. Questa tecnica militare nel tempo divenne sempre più raffinata e fu uno dei fattori che permisero alla Russia di uccidere con matematica precisione tantissimi nazisti nella battaglia di Stalingrado (bellissimo il film “il Nemico alle Porte“). La tecnica dei cecchini si sviluppò notevolmente nei decenni successivi fino a raggiungere la perfezione nei reparti dei Navy Seals americani, con cecchini capaci di uccidere un uomo a due chilometri di distanza. E sembrerà strano ma le peculiarità di questa tecnica erano non solo un ottima vista ma la capacità di concentrazione.

E qui arriva una sorpresa: la miglior tecnica di concentrazione adottata da questi Marines risale a 2500 anni fa ai tempi del Budda. Consiste in una lenta inspirazione, un fermo di 4 secondi ed una espirazione lentissima. Questa tecnica, che altri non è se non una pratica di pranayama (respirazione yoga), riesce a fare meraviglie non solo nei Seals, ma anche per noi che viviamo in modo meno avventuroso: tre - quattro minuti di questa meravigliosa tecnica riescono a spezzare l’ansia del più nevrotico degli uomini, e a favorire il sonno, il tutto senza farmaci ansiolitici.

Gli americani scoprirono anche un altro tassello per perfezionare le performance dei cecchini; l’assunzione di astaxantina, il più potente antinfiammatorio ed antiossidante finora scoperto. Cibi rosa quali salmone, trote, alcuni crostacei e alcune alghe sono ricchissimi di questa molecola che ha come compito fondamentale quello di proteggere la retina oculare: era ovvio infatti che i cecchini dovessero avere una vista perfetta.

E per noi comuni mortali? Personalmente consiglio nelle mie diete sempre una buona quantità di salmone selvaggio. Lo prendo surgelato e con otto ore in frigo si scongela lentamente: basta a quel punto metterlo in una pentola senza olio per dare un pasto eccezionale ricco di astaxantina.

Discorso un po’ diverso per chi è vegano: negli ultimi anni, sempre più persone scelgono questo tipo di alimentazione. Sono soprattutto i giovani a non mangiare cibi carnei e perfino loro derivati quali latte e uova, per rispetto verso gli animali. Mangiare vegano a mio avviso è solo benefico, con un unico problema: l’assenza in questo tipo di alimentazione di molecole importanti, non solo l’astaxantina ma anche una vitamina fondamentale per la nostra salute che è la B12, presente ahimè solo in carne e pesce.

Un aiuto viene fornito da alcuni funghi che sono ricchi in vitamina B12. Porcini, champignon ed altri funghi eduli possono essere presenti anche in abbondanza nella nostra tavola; oltre a fornire B12 sono anche ricchi di due molecole scoperte di recente. Si tratta dell’eritadenina (combatte il colesterolo cattivo) ed il lentinano (aumenta le difese immunitarie).

Ma il miglior modo per avere una vita in salute, come abbiamo detto milioni di volte, è fare tutti i giorni una bella passeggiata a passo svelto, compiendo almeno diecimila passi al giorno. Camminare migliora la circolazione e rafforza le difese immunitarie soprattutto se le camminate sono fatte all’aria aperta. Se poi vogliamo fare il massimo per la nostra salute, sabato e domenica andiamo a respirare aria buona in campagna o nei boschi. è recente la scoperta in questi luoghi di molecole chiamate “terpeni”, emanate dagli alberi, dal fortissimo potere antiinfiammatorio.