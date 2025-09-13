Ai neonati un’iniezione di terapia genica per tenere lontano l’HIV

Un nuovo studio pubblicato su Nature dimostra che la somministrazione di una singola iniezione di terapia genica alla nascita può offrire una protezione contro l’HIV che dura anni, sfruttando una finestra temporale critica nella prima infanzia che potrebbe ridefinire la lotta contro le infezioni pediatriche nelle regioni ad alto rischio.

Lo studio è tra i primi a dimostrare che le prime settimane di vita, quando il sistema immunitario è naturalmente piu’ tollerante, potrebbero rappresentare la finestra temporale ottimale per somministrare terapie geniche che altrimenti verrebbero rifiutate in età più avanzata.

"Quasi 300 bambini vengono infettati dall’HIV ogni giorno", ricorda il primo autore Amir Ardeshir, professore associato di microbiologia e immunologia presso il Tulane National Primate Research Center, che ha condotto lo studio insieme ad altri ricercatori del California National Primate Research Center. "Questo approccio potrebbe aiutare a proteggere i neonati nelle aree ad alto rischio durante il periodo più vulnerabile della loro vita".

Nello studio, i primati non umani sono stati sottoposti a una terapia genica che programma le cellule per produrre continuamente anticorpi anti-HIV. La tempistica si e’ rivelata fondamentale affinche’ il trattamento monouso offrisse una protezione a lungo termine. Coloro che hanno ricevuto il trattamento entro il primo mese di vita sono rimasti protetti dall’infezione per almeno tre anni senza bisogno di un richiamo, il che potrebbe significare una copertura vaccinale estesa fino all’adolescenza negli esseri umani. Al contrario, coloro che hanno ricevuto il trattamento tra le 8 e le 12 settimane hanno mostrato un sistema immunitario più sviluppato e meno tollerante, che non ha accettato il trattamento con la stessa efficacia.

"Si tratta di un trattamento monouso che si adatta al momento critico in cui le madri con HIV che vivono in aree con risorse limitate hanno maggiori probabilità di consultare un medico", ha affermato Ardeshir. "Finché il trattamento viene somministrato in prossimità della nascita, il sistema immunitario del bambino lo accetterà e lo considererà parte di sé".

Ogni anno più di 100mila bambini contraggono l’HIV, principalmente attraverso la trasmissione da madre a figlio dopo la nascita, tramite l’allattamento al seno. I trattamenti antiretrovirali si sono dimostrati efficaci nel sopprimere il virus e nel limitare la trasmissione, tuttavia l’aderenza al trattamento e l’accesso alle cure mediche diminuiscono dopo il parto.