Afimkibart, l’anticorpo monoclonale che riduce i sintomi della colite ulcerosa

Il trattamento della colite ulcerosa, una malattia infiammatoria cronica dell’intestino, con il nuovo anticorpo monoclonale afimkibart ha portato a una remissione dei sintomi e dei segni della malattia in alcuni pazienti affetti dalla sua forma moderato-grave.

Lo riporta uno studio clinico multicentrico di fase 2b, guidato da Silvio Danese, primario di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva all’IRCCS Ospedale San Raffaele e ordinario di Gastroenterologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, effettuato all’ospedale e all’Università del San Raffaele e sucessivamente pubblicato sulla rivista The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

Afimkibart è un farmaco che agisce bloccando TL1A, una molecola coinvolta nell’infiammazione e nella fibrosi, due processi tipici della colite ulcerosa.

TL1A stimola un’eccessiva produzione di matrice extracellulare e la crescita dei fibroblasti, cellule che la producono.

Quando afimkibart la sequestra, TL1A non riesce più a legarsi ai recettori presenti sulle cellule immunitarie e sui fibroblasti, impedendo così l’avvio della catena di eventi che causa infiammazione e cicatrizzazione anomala. In questo modo, afimkibart riduce la risposta infiammatoria e fibrotica tipica della colite ulcerosa.

L.B.