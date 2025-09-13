Acque gelide e vento. Attenzione a non trascurare ‘l’orecchio del surfista’

di Egidio Scala

Adrenalina e contatto con la natura, gli sport acquatici come il surf, il nuoto in acque libere e il Sup hanno conquistato milioni di appassionati. Ma attenzione anche alle controindicazioni come la possibilità di sviluppare l’orecchio del surfista, ossia in termini medici esostosi del condotto uditivo esterno.

Intanto cos’è? Sono escrescenze ossee nel condotto uditivo, il canale che trasporta le onde sonore dal padiglione esterno fino al timpano. Con il tempo, queste escrescenze possono restringere il canale e ostacolare il passaggio del suono, causando perdita dell’udito.

E perché del surfista? È una condizione che si viene a creare in particolar modo in chi pratica sport in acque fredde, all’aperto ed esposto al vento. Sembra che il 68% dei surfisti ne sia affetto. Ma sono a rischio anche chi pratica nuoto in acque libere, kayak o windsurf. I primi sintomi sono il calo dell’udito (parziale o totale); accumulo di cerume e acqua, che può peggiorare la perdita uditiva; infezioni come l’otite esterna (nota anche come orecchio del nuotatore). Anche se sono due cose diverse e vanno trattate in due modi differenti.

Gli esperti medici consigliano di utilizzare i tappi per le orecchie così da ridurre l’ingresso di acqua e il contatto con l’aria fredda. Cuffie e mute per proteggersi dal vento e dal freddo.

Nei casi più gravi, quando si manifesta una significativa perdita dell’udito o infezioni ricorrenti, può essere necessario ricorrere a un intervento chirurgico chiamato canalplastica. Questa operazione consiste nella rimozione dell’osso in eccesso per ripristinare il normale calibro del condotto uditivo. Dopo l’intervento, èconsigliabile evitare il contatto con l’acqua per almeno 2-3 mesi.

L’orecchio del surfista è una condizione reale e in crescita, non solo tra i surfisti professionisti, ma anche tra chi pratica sport acquatici per hobby. Può poi compromettere seriamente la qualità dell’udito e portare a complicazioni se non diagnosticata e trattata tempestivamente.