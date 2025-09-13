A Roma impiantata a un 47enne la prima protesi all’anca con rivestimento in ceramica

Primo paziente operato in Italia, a Roma, con la nuova protesi all’anca di rivestimento in ceramica (ReCerf) approvata in Europa lo scorso luglio. A portare a temine l’intervento è stato uno dei massimi esperti in rivestimento dell’anca, Alessandro Calistri, specialista in Chirurgia ortopedica e traumatologica dell’anca e docente in Chirurgia protesica dell’anca della Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Roma Sapienza.

"Abbiamo operato un paziente romano di 47 anni – spiega Calistri –. Erano anni che attendeva la possibilità di poter usufruire di questo rivestimento rivoluzionario, avendo un’allergia al nickel ed essendo quindi impossibilitato a utilizzare il sistema di rivestimento metallo-metallo. L’intervento ha avuto uno svolgimento regolare".

Per la chirurgia dell’anca siamo di fronte a una svolta? "Sì – risponde il chirurgo –, la ceramica permette di risparmiare osso durante l’intervento. La genesi è un brevetto che rende la ceramica porosa e la superficie integrabile perfettamente con l’osso, mentre prima serviva una sfoglia di titanio altrimenti l’osso non si integrava. Con il nuovo rivestimento salta la necessità di usare il metallo che può dare allergie e per le donne mancano misure ‘piccole’. In più il rivestimento in ceramica può essere personalizzato rispetto all’anatomia della persona. Parliamo di un rivestimento che agisce sulla parte patologica dell’artrosi, la cartilagine, per cui i 3 mm di ceramica rivestono completamente l’osso dell’anca che rimane intatto. La ceramica è inerte, stiamo quindi parlando della prima protesi biologica per l’anca".

L’intervento è stato realizzato al Paideia International Hospital. Dietro questa prima operazione in Italia ci sono anni di lavoro, ricerca e sperimentazione. L’azienda che ha prodotto il rivestimento è MatOrtho e si è avvalsa della collaborazione dell’azienda Biolox specializzata proprio nella ceramica.

L’impianto è stato approvato per la prima volta dalla Therapeutic Goods Administration australiana nel novembre 2024. Dal suo primo utilizzo sperimentale nel 2018, sono oltre 1.600 i pazienti che hanno ricevuto il dispositivo. "Siamo di fronte a un punto di non ritorno: la ceramica che oggi disponiamo è più dura del ferro, non c’è più il pregiudizio che si possa rompere", conclude Calistri.