Ztl Roma, nuova intesa sulla Fascia Verde: stop diesel Euro 4 rinviato al 2024 e accessi contati con il Move-in

Roma, 8 agosto 2023 – È più vicina l’intesa sulla futura Fascia Verde della Ztl di Roma, la nuova regolamentazione della circolazione nella Capitale a seconda della categoria di inquinamento dei veicoli che entrerà in vigore dall’1 novembre in una zona a traffico limitato di circa 21 chilometri di perimetro tra il centro e l’anello del Gra controllata da una cinquantina di varchi d’accesso.

La Fascia Verde della Ztl di Roma

L’intesa tra Comune e Regione

Prosegue il confronto tra il Comune di Roma e la Regione Lazio sulle regole da applicare alla Ztl Fascia Verde e, come riporta oggi il quotidiano Il Messaggero, è stata trovata un’intesa politica tra le amministrazioni del sindaco Roberto Gualtieri e il presidente Francesco Rocca per ridefinire i nodi più spinosi delle limitazioni della circolazione dei veicoli più vecchi fino alla categoria Euro 4. L’intesa raggiunta, che poi dovrà essere formalizzata con un’apposita delibera comunale che potrà essere approvata in Campidoglio a settembre, ha come punto principale il rinvio di un anno (fino a novembre 2024) per lo stop ai diesel Euro 4 nell’area della Fascia Verde, mentre per le categorie più inquinanti fino all’Euro 3 si è arrivati a stabilire un numero di 60 accessi liberi oppure la possibilità di percorrere dai 600 ai 4.000 chilometri all’anno nella Ztl a seconda del livello inquinante sui veicoli con la scatola nera di controllo Move-in. Sarebbero inoltre previsti il libero accesso ai veicoli a Gpl e metano, concessioni fino a 30 accessi per le auto storiche e altre deroghe specifiche per alcune categorie.

Fino a 800mila veicoli coinvolti

In ogni caso l’impatto delle nuove regole di circolazione della Fascia Verde della Ztl romana sarà comunque rilevante in una città dove il parco mezzi circolante è mediamente composto da veicoli vecchi. Quando un anno fa la giunta Gualtieri ha presentato il progetto dell’area a circolazione limitata per i veicoli più inquinanti è stato stimato che sarebbero stati coinvolti oltre mezzo milione di auto, moto e veicoli commerciali. Secondo i dati del Pra, il pubblico registro automobilistico, nella Capitale sono immatricolati quasi 1,8 milioni tra auto, moto e camion e di questi circa 400mila sono sotto la categoria Euro 4 e dall’1 novembre non avrebbero più accesso libero alle aree del centro e semicentrali della Fascia Verde della Ztl. Un numero che raddoppierebbe a quasi 800mila veicoli se si include anche la categoria Euro 4, quindi veicoli che mediamente sono in circolazione da almeno 20 anni.