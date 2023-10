Yacht fantasma arenato a Fregene: risolto il mistero dell’equipaggio sparito dall’imbarcazione

Fregene (Roma), 23 ottobre 2023 – É durato una notte il mistero dello yacht fantasma arenato ieri pomeriggio sulla spiaggia di Fregene, un’imbarcazione di 16 metri arrivata a riva senza nessuno a bordo e ancora con il motore acceso. La Capitaneria di Porto di Roma ha chiarito ufficialmente cosa è accaduto al suo equipaggio e, dopo una serie di riscontri, ha ricostruito la vicenda dello yacht fantasma. Dalle verifiche sono emersi particolari utili a chiarire i contorni del giallo dell'imbarcazione, battente bandiera estera: a bordo, fa sapere la Capitaneria, sono stati trovati documenti e scontrini che hanno consentito di ricostruire i vari spostamenti.

Cosa è accaduto all’equipaggio

Nei giorni scorsi, i tre occupanti dell'imbarcazione di nazionalità croata - durante la navigazione da Santa Marinella a Marsiglia - avevano lanciato un messaggio di soccorso dovuto ad un'avaria ed erano stati tratti in salvo a circa 70 miglia al largo di Anzio da un traghetto adibito a trasporto passeggeri, l'Excelsior che ha poi provveduto a sbarcarli, in “ottime condizioni di salute”, nel porto di Genova. Lasciata la barca alla deriva, si è poi arenata a Fregene. La Capitaneria di Porto di Roma ha già provveduto ad intraprendere i dovuti contatti per rimuovere l'unità e per scongiurare qualsiasi tipologia di inquinamento o danni.

