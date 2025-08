West Nile, morta un’altra donna di Latina: è la quarta vittima nel Lazio. Pregliasco: “Quando l’infezione parte è difficile fermarla”

Roma, 2 agosto 2025 – È morta in ospedale una donna di 93 anni affetta dal virus West Nile. Era ricoverata allo Spallanzani di Roma per le complicazioni dell’infezione che, nella maggioranza dei casi noti, si sta manifestando nella forma neuro-invasiva, quella che sta risultando essere letale. È il quarto caso di morte per la West Nile accertato nel Lazio, che fa crescere anche il bilancio delle vittime in Italia. In Italia i decessi salgono a 10: 1 in Piemonte, 4 nel Lazio e 5 in Campania.

La paziente, originaria di Cisterna di Latina, era stata ricoverata prima all’ospedale San Paolo di Velletri, da dove è stata successivamente trasferita allo Spallanzani di Roma con l’aggravarsi delle sue condizioni.

Quanti sono davvero i contagiati?

I casi umani di infezione da virus West Nile registrati in Italia dalla sorveglianza ufficiale sono ormai un centinaio, considerando gli ultimi aggiornamenti regionali che si sommano al bilancio più recente dell'Istituto superiore di sanità.

Ma quanti sono davvero i contagiati? Un conto si può fare? "Il sommerso è possibile stimarlo soltanto in modo molto grossolano", risponde il virologo Fabrizio Pregliasco, che in base alla statistica calcola però "fino a 100 o anche 150 casi in più rispetto ai circa 100 noti a oggi". Quindi "almeno 10mila casi, in questo momento, è la stima più pessimistica", precisa l'esperto.

L’80% è asintomatico e solo l’1% ha forma più grave

Ecco il ragionamento all'origine del dato, secondo Pregliasco. "Come ormai noto – spiega il direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'università Statale di Milano – l'80% dei casi di West Nile è asintomatico, mentre il 20% è in qualche modo sintomatico: il 19% degli infettati ha manifestazioni di intensità diversa, con febbre, dolori muscolari, disturbi gastroenterici o altro, sintomi a volte difficili da ricondurre in modo specifico al virus; l'1% ha invece anche una manifestazione neurologica, più facilmente correlabile all'infezione da virus West Nile. E quindi più probabile che questo 1% venga conteggiato nelle statistiche ufficiali”.

Pregliasco: “Un caso clinico evidente su 100-150 reali”

"Dunque, considerando lo scenario peggiore, ossia che emerga solo la punta più alta dell'iceberg, cioè questo 1%, si può calcolare che per ogni caso clinicamente evidente ce ne siano in realtà 100-150. Questo ci dice la statistica: 1 caso evidente su 100-150 reali", ripete il virologo. "Ma come ho premesso si tratta di un calcolo grossolano – puntualizza – perché tutto dipende dalla capacità diagnostica, dall'attenzione che si presta alle infezioni sospette".

Cosa aspettarci in futuro?

"Modelli matematici – prosegue il medico – dicono che il picco sarà nella seconda-terza settimana di agosto, quindi siamo ancora in una fase di crescita, simile a quella degli scorsi anni, ma con un'estensione geografica maggiore. Anche i dati degli Ecdc, i Centri europei per la prevenzione e il controllo delle malattie, indicano che la problematica West Nile si sta evidenziando in diversi Paesi".

“Quando la diffusione parte è difficile fermarla”

Al momento sono 5 i Paesi con un’alta diffusione del virus: con l'Italia in testa seguita da Grecia, Romania, Bulgaria e Francia. Il virus del Nilo occidentale, che ha come serbatoio principale gli uccelli selvatici e viaggia attraverso le punture di zanzara Culex (quella comune serale-notturna), "mostra anche in Europa una diffusione in aumento – rimarca Pregliasco – e quando la diffusione parte, fermarla è difficile".