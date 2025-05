Allerta vipere ad Ostia, morsi due cani e diversi incontri. “Colpa dell’incuria del verde pubblico”

Roma, 19 maggio 2025 - E' allerta vipere ad Ostia, dopo che due cani sono stati morsi vipere in aree verdi urbane, e diversi cittadini hanno segnalato pericolosi incontri ravvicinati con i velenosi serpenti, anche all'interno dei cortili dei palazzi.

Una situazione che sta creando un comprensibile allarme tra le famiglie con bambini e tra chi ha animali da compagnia e li porta a spasso nei parchi pubblici.

Ecoitaliasolidale punta il dito sull'incuria diffusa nel verde pubblico nella Capitale e in provincia, erba alta e campi senza manutenzione che favoriscono l'aumento di piccoli roditori e di conseguenza delle vipere che se ne nutrono.

Quindi non si tratta solo di un ciclo naturale dei rettili, che in primavera si risvegliano e si rimettono in movimento, ma soprattutto dell'incuria dei parchi cittadini e della capitale, come spiega Piergiorgio Benvenut i, presidente nazionale di Ecoitaliasolidale: "La natura segue i suoi ritmi, ma se le aree verdi vengono lasciate all'abbandono, senza manutenzione né derattizzazione, allora i pericoli aumentano. Le vipere si spostano verso le zone urbane attratte da topi, piccoli animali e rifiuti e si nascondono nell'erba alta. Non possiamo più permetterci questa trascuratezza".

Gaetano Di Staso, responsabile di Ecoitaliasolidale per il X Municipio ed il litorale romano, conscio del problema crescente ha lanciato un appello diretto: "Ogni giorno riceviamo segnalazioni da cittadini preoccupati. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di grave. Servono interventi rapidi: taglio dell'erba, pulizia straordinaria delle aree verdi, derattizzazioni e serve togliere i rifiuti, purtroppo sparsi ovunque. Il nostro Municipio è una zona meravigliosa, ma la bellezza non può convivere con l'abbandono."

Daniela Salustri, responsabile per Ecoitaliasolidale dei parchi e della sicurezza del verde pubblico, ha ricordato: "Parliamo di sicurezza, non solo di decoro. Camminare in un parco con i propri figli o il proprio cane non deve trasformarsi in un rischio. Le vipere trovano rifugio dove il verde è trascurato, dove manca una regolare gestione del territorio. È lì che bisogna agire con decisione."

Quindi l'invito di Ecoitaliasolidale ai cittadini di essere prudenti evitando di camminare nell'erba alta, usando scarpe chiuse nelle passeggiate nei parchi e fare attenzione ai propri animali. Se si dovesse avvistare un serpente è importante non toccarlo e contattare subito le autorità competenti. "Convivere con alcune specie fa parte della natura, ma questa convivenza deve essere gestita. Chiediamo al Comune di Roma di prendersi cura del territorio. È una questione di rispetto, salute e sicurezza per tutti noi.", hanno sottolineato concludendo Benvenuti, Di Staso e Salustri.