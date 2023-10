Sedicenne violentata in un parco vicino a Roma: arrestato un 25enne conosciuto sui social

Roma, 6 ottobre 2023 – Sedicenne aggredita e stuprata in un parco: arrestato con l’accusa di violenza sessuale un uomo di 25 anni. È successo nel mese di agosto in un parco pubblico della frazione di Villalba, nel comune di Guidonia Montecelio, vicino a Roma. I due si erano conosciuti due mesi prima sui social.

Adescata sui social

Il 25enne, di origine marocchina, aveva conosciuto la minorenne sui social. Dopo aver fatto amicizia e avere conquistato la fiducia della 16enne, i due si erano scambiati dei messaggi fino al momento del primo appuntamento. E a fine agosto, si sono incontrati. Era sera, il puntello era vicino a un bar di Villalba.

L’incontro

Sembrava una serata tranquilla. L’uomo ha invitato la ragazza a fare una passeggiata, per poi recarsi in un parco pubblico. Si sono seduti su una panchina, chiacchierando tranquillamente come avrebbero fatto due amici. Ma improvvisamente sarebbe scattata la violenza dell'uomo.

Lo stupro

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 25enne si sarebbe avventato sulla ragazza per avere un rapporto sessuale. La 16enne è riuscita a divincolarsi e, terrorizzata e in lacrime, è riuscita a scappare. Lui l’ha minacciata, urlandole di non raccontare a nessuno quanto accaduto.

Le indagini e l’arresto

Ma, dopo essersi confidata con una cugina e una sua amica, la vittima ha trovato la forza di raccontare tutto ai suoi genitori, che hanno immediatamente denunciato i fatti agli agenti del commissariato.

Subito è scattata la procedura del Codice Rosso, con audizione protetta autorizzata dal pm di turno per i casi di violenza. Ed è stato in quel primo colloquio con il magistrato della procuara di Tivoli che la ragazza ha raccontato i particolari della violenza sessuale e sporto denuncia. L'uomo è stato rintracciato nel quartiere di Villalba, tratto in arresto e trasferito in carcere.