Sessantenne violentata a Tor Tre Teste, caccia a un uomo ripreso dalle telecamere

Roma, 26 agosto 2025 – Si stringe il cerchio intorno al presunto responsabile dell'aggressione alla 60enne, rapinata del cellulare e violentata la mattina di domenica scorsa nel parco Tor Tre Teste a Roma.

I carabinieri, che stanno indagando sul caso, hanno esaminato i filmati delle telecamere di videosorveglianza e, a quanto si apprende, è stata estrapolata l'immagine di un giovane di colore – con una maglietta nera, pantaloncini avana e un cappellino – ripreso mentre si allontanava dalla zona in cui è avvenuta la violenza. Secondo gli investigatori potrebbe trattarsi proprio del responsabile e sono in corso le ricerche per risalire all'uomo.

La donna stava portando a spasso il cane, come tutte le mattine, nel parco a pochi metri da casa quando è stata aggredita, rapinata e violentata. È accaduto domenica mattina all'alba alla periferia di Roma e la vittima è un sessantenne che abita nel quartiere periferico del quadrante est della Capitale.

Erano da poco passate le 6 del mattino, ha raccontato la donna nella denuncia presentata ai Carabinieri, quando uno sconosciuto l'ha avvicinata all'improvviso nel parco di Tor Tre Teste, a quell'ora deserto. Dopo averle strappato il cellulare che aveva nel marsupio, l'uomo l'ha stuprata. E solo quando si è allontanato la vittima è tornata a casa e ha dato l'allarme al numero di emergenza 112. Immediatamente sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia Casilina che hanno avviato le indagini per fare piena luce sull'accaduto e risalire al responsabile.