Violenta una 20enne e riprendere gli abusi col cellulare: incastrato dai video choc

Roma, 11 agosto 2023 – Violenta una donna e riprende le scene di sesso estremo con il cellulare. È stato arrestato per violenza sessuale aggravata e diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti l’ecuadoriano di 28 anni fermato a Roma dai carabinieri. Le indagini sono partite dalla denuncia della vittima: una 20enne di origini sudamericane, che l’arrestato ha violentato in due distinte occasioni, immortalando gli abusi nei video.

I due si sono incontrato in un locale della Capitale. Dopo averle somministrato alcol e droga, il 28enne avrebbe sottoposto la ragazza a reiterati atti sessuali contro la sua volontà, riprendendo le violenze con il suo cellulare. I carabinieri di via in Selci, durante le fasi investigative, hanno acquisito i video e raccolto le dichiarazioni degli amici della ragazza, riuscendo ad identificare l'autore delle violenze.

Nel corso di perquisizioni domiciliari, sono stati trovati alcuni grammi di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e vari supporti informatici il cui contenuto sarà esaminato con l’obiettivo di verificare l'eventuale presenza di ulteriori filmati e scongiurare l'esistenza di altre vittime.