Roma, aveva pubblicato video di uomo in fiamme: denunciato per omissione di soccorso

Roma, 27 aprile 2023 - É stato identificato, e denunciato per omissione di soccorso, l'autore del video, girato il 6 febbraio sul Grande raccordo anulare di Roma, in cui compare un uomo che, uscito dalla sua auto incendiata, è avvolto dalle fiamme. La vittima in questione era il 53enne Francesco Sandrelli, pittore, che morì in seguito per le ustioni riportate. A filmare la scena, senza prestare aiuto, un automobilista romano, ora rintracciato dalla polizia grazie a Facebook, e denunciato per omissione di soccorso. Sul social aveva scritto: "Ho fatto io il video" e ammettendo di essere lui ad aver realizzato il video col telefonino aveva aggiunto che la vittima "non stava sdraiato in terra. Diciamo che era in una situazione strana". Ora è indagato.