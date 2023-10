Suicidio di un 12enne a Centocelle, spunta un video choc girato da dei ragazzi: i carabinieri lo fanno cancellare prima dell’uscita su TikTok

Roma, 12 ottobre 2023 – C’era un video del suicidio del 12enne precipitato martedì dal terrazzo della sua abitazione nel quartiere Centocelle a Roma. Un filmato drammatico che è stato ripreso per caso e involontariamente da una ragazza che, proprio nel momento in cui accadeva la tragedia in piazza dei Mirti, stava girando assieme a un gruppo di amici un proprio video da pubblicare su TikTok. Dell’esistenza del video girato sul luogo della morte del ragazzino se ne sono accorti i carabinieri nel corso degli accertamenti svolti sul posto e un loro pronto intervento ha permesso che non venisse divulgato sui social.

L’intervento dei carabinieri

I carabinieri della compagnia Casilina che hanno eseguito i rilievi dopo il tragico gesto di martedì si sono rivolti ai ragazzi presenti in piazza dei Mirti e gli hanno chiesto di visionare tutti gli ultimi filmati girati con i loro cellulari. In particolare, parlando con la ragazza che aveva ripreso la scena mentre faceva un video per TikTok e con altri coetanei assieme a lei, i militari si sono accertati che il filmato venisse cancellato da tutti i telefoni su cui era già stato condiviso. Gli stessi giovani appartenenti alla comitiva si sono resi conto della delicatezza della situazione e hanno distrutto il filmato.