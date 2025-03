Via Eleonora Giorgi? Nasce una petizione per dedicarle la strada del bacio di Borotalco

Roma, 5 marzo 2025 – La strada dell’iconico bacio tra Nadia e Sergio, indimenticabili protagonisti del film Borotalco (1982), dedicata a Eleonora Giorgi. Lo chiedono gli abitanti di via Elio Lampridio Cerva, quartiere di Fonte Meravigliosa a Roma, in una petizione online in omaggio dell’attrice scomparsa lunedì per un tumore al pancreas.

"Borotalco era il film della nostra infanzia, già da piccoli eravamo orgogliosi che fosse stata girata quella scena in via Cerva, nella nostra via. Penso che sarebbe il giusto omaggio a Eleonora Giorgi dedicarle questa strada", racconta Lauri Zoltan. Ma i residenti sono divisi: “Pensate che caos”. Il film Borotalco è stato girato 43 anni fa con la regia di Carlo Verdone, co-protagonista insieme alla Giorgi. “Senza Eleonora mi sento solo, era piena di energia e vita”, ha detto Verdone alla notizia della scomparsa.

La petizione

"Eleonora è stata una grande attrice, amata da molti italiani. Crediamo che rinominando la via in suo onore, Roma e l'Italia tutta può mostrare il suo apprezzamento per il suo contributo alla commedia italiana”, si legge nel testo della petizione lanciata su Charge.org. "Crediamo che questo sarebbe un modo appropriato di onorare la sua vita e il suo lavoro. E un modo per ricordare quel meraviglioso bacio tra Nadia Vandelli e Sergio Benv... Manuel Fantoni".

Via Eleonora Giorgi? Residenti divisi

Da via Elio Lampridio Cerva a via Eleonora Giorgi. Dopo la petizione online che chiede di ribattezzare la famosa strada del quadrante sud di Roma apparsa nel film 'Borotalco', in cui Manuel Fantoni (Carlo Verdone) conquista alla fine Nadia Vandelli (interpretata proprio dalla Giorgi), i residenti di via Cerva si dividono fra chi reputa giusto l'omaggio all'attrice, scomparsa ieri a 71 anni, e chi, più tradizionalista, vorrebbe lasciare la via intitolata al poeta dalmata.

"Bello se cambiasse nome”

“Questa via si chiama così dal 1972 - raccontano due abitanti di via Lampridio, Giorgio e Sabrina, che da poco vivono qui – ed è una delle strade storiche del quartiere. Non sapevamo nulla di questa petizione, ma ci farebbe piacere se cambiasse nome in via Eleonora Giorgi, un nome e una personalità di spicco, la cui morte ci è dispiaciuta tantissimo". C'è anche chi preferisce non esprimersi: "Non avendo visto il film e scoprendo adesso di questa petizione, non riesco a farmi un'idea di questa proposta", racconta Matteo De Stefano.

C'è anche chi però, fra i residenti, è scettico sul cambio di denominazione alla via. Come Fulvio Sebastiani, che la reputa una bella idea ma ricorda: "Cambiando nome ci potrebbero essere non pochi problemi per chi conosce questa strada come via Elio Lampridio Cerva. Certo, sarei favorevole, ma pensate che caos!"

Il fronte del no: "Questa strada l’abbiamo fondata noi”

Molti invece sono scettici sulla petizione, come la signora Gabriela: "Sono un po' tradizionalista, mi dispiacerebbe che cambiasse nome questa via del quartiere Fonte Meravigliosa". Dello stesso avviso anche Martina: "Quando è uscito Borotalco, io neanche ero nata. Rispetto e ammiro Eleonora Giorgi, ma per me questa è via Cerva".

Ancor più netta è Daniela, che vive su questa strada dalla sua costruzione: "Ricordo benissimo il film e quando sono venuti a girare qui, nel 1982. Fecero delle riprese in un appartamento che affaccia su piazza Bernardo Zamagna. Eleonora Giorgi era mia coetanea ed è una persona che ricorre nella mia giovinezza. Tuttavia, sento di aver bisogno nella mia vita di punti fermi. E il nome di questa via, che abbiamo 'fondato' noi, per me è troppo importante”,