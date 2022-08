Vaccino vaiolo delle scimmie, prime dosi allo Spallanzani di Roma: "Grande partecipazione"

Roma, 8 agosto 2022 – Vaiolo delle scimmie, vaccino al via. Le prime dosi sono state inoculate stamattina all’Istituto Spallanzani di Roma , punto di riferimento per le malattie infettive e apripista della campagna vaccinale in Italia. La prossima settimana toccherà a Milano. "Sono iniziate questa mattina le prime vaccinazioni per il vaiolo delle scimmie alle categorie a rischio , come dettato dal ministero della Salute”, conferma il direttore generale dell'Istituto per la malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma , Francesco Vaia .

Sono 600 le richieste arrivate allo Spallanzani nei primi due giorni di prenotazione, sono 200 invece gli appuntamenti già fissati. “C'è stata una grande partecipazione – continua Vaia – e questo significa che le persone hanno compreso la validità dello strumento vaccino. Ribadiamo che non è una malattia grave, ma occorre chiudere subito questa partita e far sì che non si estenda al resto della popolazione".

Vaiolo delle scimmie: sintomi, contatti stretti e quarantene. Ecco le regole del ministero

Sono 109 i casi di vaiolo delle scimmie nel Lazio. Oltre ad essere l’istituto apripista in Italia della campagna vaccinale, lo Spallanzani è stato individuato dal Lazio come polo regionale per questa vaccinazione. Sabato scorso ha iniziato a selezionare le persone candidate , mettendo a disposizione una mail pubblica ( [email protected] ) e contando sulla collaborazione della rete dei centri di Malattie Infettive, Centri HIV, Ambulatori PrEP, Centri per la salute sessuale presenti sul territorio regionale, e sul forte supporto delle associazioni LGBTQIA+, associazioni di lotta all'HIV, e del Checkpoint di Roma, presso le cui sedi sarà anche possibile la selezione delle persone a rischio, mediante protocollo condiviso con l'Istituto romano.

Vaiolo delle scimmie, Oms: vaccino non basta, serve sesso responsabile

“In questi due giorni – fanno sapere della Regione Lazio – sono già pervenute allo Spallanzani oltre 600 richieste di prenotazione spontanee e circa 200 sono già in appuntamento per la vaccinazione a partire da oggi. Grazie alla immediata risposta organizzativa della Regione, della rete sanitaria e associativa regionale, dopo nemmeno 3 mesi dalla segnalazione dei primi casi in Italia, inizia una nuova fase di lotta e contrasto a questa epidemia, che il Who ha dal 23 luglio 2022 classificato emergenza sanitaria globale ”. Il Ministero della Salute raccomanda la somministrazione al personale sanitario e a persone gay, transgender e bisessuali.