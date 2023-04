Roma, uomo in mare: trovato corpo di un tedesco caduto da nave di crociera

Roma, 14 aprile 2023 - Il corpo senza vita di un uomo di nazionalità tedesca è stato trovato ieri notte dai vigili del fuoco in mare, al largo della costa di Civitavecchia, nel Lazio: sarebbe caduto in acqua da una nave da crociera, la Costa Toscana. Alle ore 20.50 circa, la Sala Operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Roma aveva inviato per il soccorso la motobarca VFR 12 ed il nucleo Sommozzatori: più tardi è stato trovato il cadavere, a circa 7 miglia dalla costa di Civitavecchia. Si tratterebbe di un giovane di 18 anni che, poco dopo la partenza dal porto laziale, nel tardo pomeriggio di ieri, si sarebbe spogliato e si sarebbe lanciato giù da un ponte della Costa Toscana, dopo aver lasciato cellulare e documenti. L'allarme era stato dato da alcuni passeggeri che hanno visto il giovane cadere in mare. La mamma e la sorella che viaggiavano con lui avrebbero confermato che il giovane soffriva di depressione: l'ipotesi, dunque, al momento è che si sia trattato di un suicidio.

Notizia in aggiornamento