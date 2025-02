Uomo investito e ucciso a Roma, caccia all’auto pirata

Roma, 3 febbraio 2025 – Ancora sangue sulle strade italiane. Un uomo di età compresa tra 50 e 60 anni, italiano, non ancora identificato, è stato investito poco prima delle 20 in viale Palmiro Togliatti, all'altezza del centro carni, nella periferia romana di Centocelle. La persona alla guida dell'auto è poi fuggita via senza fermarsi a prestare soccorso.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale del V Gruppo Casilino che hanno eseguito i rilievi e diramato una nota per le ricerche. Sono in corso le indagini da parte degli agenti che sarebbero già sulle tracce dell'auto pirata. A dare notizia del tragico incidente anche Marco Milani, segretario del Sulpl della polizia locale di Roma Capitale. "Dal controllo il veicolo non risulta in regola con l'assicurazione Rca", fa sapere il sindacato.

Nei giorni scorsi, nel Modenese, un'auto pirata aveva investito e ucciso il 20enne Haymouda Oussana, di origini marocchine, a Castelfranco Emilia.