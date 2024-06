Roma, bacia in bocca un bambino al ristorante. 48enne arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata

Roma, 21 giugno 2024 – Bacia in bocca un bambino al ristorante, davanti alla sua famiglia: un 48enne è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata. L’uomo si sarebbe avvicinato al tavolo dove il bimbo stava mangiando, per poi baciarlo inspiegabilmente. L’atto è stato immediatamente interrotto dal padre, che ha poi allertato il 112, che ha poi identificato il responsabile. I fatti sono avvenuti a metà giugno in un locale nella zona Re di Roma.

Dopo l’analisi dei resoconti raccolti degli agenti coordinati dalla Procura della Capitale, i pm hanno chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari una misura di custodia cautelare per l’uomo. È stato quindi accompagnato in carcere dagli investigatori del distretto San Giovanni, che hanno eseguito l’arresto.