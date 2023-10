Armatori con reddito di cittadinanza: truffe nei porti di Anzio e Civitavecchia

Roma, 20 ottobre 2023 – Armatori con reddito di cittadinanza. È l’ultima truffa scoperta dai finanzieri nei porti di Civitavecchia e Anzio, dove alcuni proprietari di barche a vela, con partecipazioni nelle società di famiglia, percepivano il reddito di cittadinanza grazie a dichiarazioni false.

Otto persone sono finite nella rete dei controlli incrociati delle Fiamme Gialle: 1.600 posizioni passate al setaccio nel 2023. Sequestrati conti correnti, un autocarro e un’imbarcazione da diporto. Ecco cosa è successo.

Le indagini

Le posizioni fiscali di armatori delle imbarcazioni da diporto sono state sottoposte a controlli incrociati utilizzando le banche dati informatiche a disposizione della Guardia di Finanza per verificare la corrispondenza tra le dichiarazioni tributarie presentate dai soggetti e dai loro familiari, con il tenore di vita reale.

Barche e società

In questa rete di controlli incrociati, sono state individuate otto persone che hanno reso dichiarazioni false durante la presentazione delle domande per l'ottenimento del reddito di cittadinanza. In particolare, sono state omesse informazioni sul possesso di imbarcazioni da diporto, anche nell'ambito dello stesso nucleo familiare, e in alcuni casi anche di numerose partecipazioni societarie tra coniugi.

I sequestri

Gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati gli armatori individuati delle sezioni operative navali di Anzio e di Civitavecchia: gli agenti hanno scoperto un italiano possessore di un'imbarcazione a vela con bandiera belga che era riuscito ad ottenere il reddito di cittadinanza, trasferendo la nazionalità dell'imbarcazione da italiana ad estera. Sequestrati due conti correnti, un autocarro e la barca a vela.

