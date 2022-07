Ladispoli, trovato morto in mare il sub 70enne disperso dal 15 luglio

Ladispoli (Roma), 17 luglio 2022 - Dopo 48 di incesaricerche è stato trovato senza vita, adagiato su un fondale di circa 10 metri, il sub di 70 anni disperso al 15 luglio nelle acque di Ladispoli, comune costiero della città metropolitana di Roma Capital.

Dopo numerose ore di ricerche, coordinate dalla Guardia Costiera di Civitavecchia, circa alle 10 di stamane il corpo dell'uomo è stato individuato. A segnalare il cadavere - si spiega in una nota - sono stati due pescatori subacquei in immersione, a circa un miglio e mezzo al largo della località Torre Flavia.

Con il coordinamento della Sala Operativa della Centro di soccorso marittimo di Civitavecchia, tre unità navali della Guardia Costiera, già impegnate nelle operazioni di ricerca dell'uomo con l'aiuto di un aereo ATR della Guardia Costiera, sono state fatte convergere nella zona di ritrovamento del corpo. Grazie anche al nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco, la salma è stata recuperata ed imbarcata su un battello veloce, per il successivo trasferimento al pontile d'ormeggio e la consegna ai familiari.