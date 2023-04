Treno deragliato, persone in viaggio dal sud fermate a Termini: “Un’odissea” / VIDEO

Roma, 20 aprile 2023 - La fila per il desk delle informazioni è la prima cosa che salta all'occhio entrando oggi alla stazione Termini di Roma. Centinaia di pendolari sono in attesa di conoscere il loro destino, mentre sul tabellone luminoso campeggia una scritta: "Attenzione: circolazione sulla linea Av Firenze - Bologna riprenderà gradualmente dalle ore 12. Permane sospesa la linea convenzionale Firenze - Prato". C'è chi parte per un viaggio, chi torna per lavoro, chi va semplicemente a trovare una persona. Decine di viaggi che hanno trovato Roma come tappa imprevista. Gabriella, assieme alla figlia, è in attesa di un treno per il nord Italia: "Avevamo un treno per Milano alle 11.10 - racconta all'AGI - ci hanno detto di rivolgerci allo sportello per le informazioni. Dovremmo andare in Svizzera, ma sicuramente perderemo la coincidenza. Non sappiamo ancora quando ripartiremo, siamo in attesa". Sopra gli occhi dei passeggeri compaiono una sfilza di ritardi e cancellazioni: il treno per Salerno è in ritardo di 250 minuti, oltre 4 ore; idem quello per Milano Centrale; solo 10 minuti di meno di ritardo per il treno per Napoli. Quelli per Venezia e Torino, rispettivamente alle 11.05 e alle 11.10, risultano cancellati, come quello per Trieste centrale delle ore 12. Giuseppe e Davide sono due ragazzi che dovrebbero tornare a Bologna e Milano: "Eravamo sul treno - raccontano - dopo due ore di viaggio è apparso sul display che ci saremmo fermati a Roma. Ci hanno detto che forse ne partirà un altro, sostitutivo, ma non sappiamo nulla". E poi ancora Marco, che all'Agi dice: "non so come farò, ho fatto le ferie a Napoli e adesso devo tornare a Torino. Speriamo di ripartire presto". Maria è una signora sulla settantina e alla stazione Termini, con il trolley in mano, attende assieme alle amiche. É del sud e a Roma ci è arrivata da Potenza. Ma la città eterna non era la sua meta: "Stavo andando a Bologna per tre giorni di vacanza. Lei invece (indica l'amica, ndr) abita su. Adesso stiamo chiedendo cosa dobbiamo fare per partire".

In coda: “Ho 400 persone davanti”

I pendolari e i turisti sono da ore in un'odissea che sembra loro senza fine: "Purtroppo ho un funerale domani mattina. Ci hanno avvisato una mezz'ora prima della partenza. Siamo disperate", ha detto una signora diretta a Torino, tra le centinaia di persone ferme sulla banchina dopo la lunga attesa all'info point della Stazione Termini di Roma. Il carro merci deragliato a Firenze sta continuando a creare molti problemi a chi cerca di partire o di arrivare nella Capitale. "Ho un colloquio a Milano domani mattina. Ho 400 numeri davanti a me. Non so cosa fare. Non mi rispondono al telefono", dice un uomo in fila.

"Una vera odissea”

"Qui è una vera odissea", sottolinea con tono rassegnato un signore diretto in Lombardia. "Di tre sportelli sono aperti solo due e non ci rispondono proprio al telefono. Noi siamo arrivati qui alle 7. Dovevamo festeggiare il nostro anniversario a Venezia. Abbiamo preso le ferie per farci questo weekend e nessuno è chiaro sulle soluzioni possibili, oltre l'attesa estenuante", dice una ragazza piangendo accanto al fidanzato, mostrando il foglietto con il numero preso alle 8 e 45 di questa mattina. "Gli incidenti possono capitare. Ma com'è possibile che un treno deragliato blocchi tutta Italia", prosegue la giovane visibilmente provata. "Un treno che sul tabellone non c'è più. Destinazione Firenze. Dovevo partire alle 9.43 il problema è che sull'applicazione risulta ancora attiva la corsa, segnando che il treno è in ritardo solo di 50 minuti, ma dovevo partire due ore fa. Quindi adesso non riesco a fare la cancellazione e per richiedere un rimborso devo fare una fila con centinaia di persone avanti", dice una romana, diretta a Firenze per una gita. "Io dovevo tornare a Lecce", dice invece una studentessa assieme ad altri due ragazzi di Barletta. "I treni non sono partiti e attendiamo le soluzioni. Con mia mamma dovevo andare a Milano per fare visita a mia zia. Io dovrei rimanere lì. Spero di poter arrivare su, almeno per fine giornata", dice un giovane con la sorellina e la madre affianco. "Stiamo cercando di capire come fare, ma la situazione, oltre che tutti i treni sono cancellati, non è chiara", dice una famiglia di quattro persone.