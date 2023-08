Panico al concerto di Travis Scott, spray al peperoncino tra la folla: una sessantina di spettatori intossicati

Roma, 8 agosto 2023 – Momenti di panico durante il concerto di Travis Scott al Circo Massimo quando decine di spettatori hanno iniziato a sentire irritazioni alla pelle e dolori agli occhi perché qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino tra la folla. Al Circo Massimo ieri sera c’erano 70mila spettatori e l’episodio è avvenuto intorno alle 22, quando il maxiconcerto romano del rapper americano era nel vivo della serata.

Indagini per individuare il responsabile

Sono una sessantina le persone rimaste intossicate durante il concerto di Travis Scott e che si sono presentate con gli occhi rossi e la gola irritata nelle postazioni dal personale sanitario presenti per l'evento. Dopo il controllo e le prime cure ricevute sul posto nessuno ha riportato ulteriori conseguenze per la salute, ma per tutti ci sono stati momenti di disorientamento e paura. A provocare l'irritazione è stato uno spray al peperoncino spruzzato tra la folla e per individuare il responsabile sono in corso le indagini degli agenti della polizia del commissariato Trevi e Celio.