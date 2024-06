Terrore a Trastevere, un’auto colpisce i tavoli di un ristorante e fugge: ferita una bambina di 5 anni

Roma, 22 giugno 2024 – Attimi di terrore a Trastevere, un’auto finisce contro i tavolini di un ristorante e fugge. Ferita una bambina di 5 anni. È successo giovedì pomeriggio nel quartiere di Roma più gettonato dai turisti, dove una Fiat Multipla grigia è arrivata a forte velocità in via della Paglia. Ha perso il controllo della strada e ha travolto i i tavoli all’aperto del locale, per poi dileguarsi nel nulla, senza prestare soccorso. I testimoni: “Era come se stesse fuggendo da qualcuno”.

Caccia all’auto pirata: la targa

È caccia aperta al pirata della strada: alcuni clienti del ristorante sono riuscite a prendere il numero di targa e a consegnarlo alla polizia di Roma Capitale. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che l'automobilista abbia effettuato una serie di manovre spericolate per poi uscire dalla strada, urtando i tavolini. L’impressione avuta dai dai testimoni, ascoltati dagli investigatori, era come se la monovolume stesse scappando da qualcuno.

Ferita una bambina

Subito è scattato il panico tre i clienti e le persone che in quel momento passavano di lì. La bambina ferita, per fortuna, non è grave: si trovava nel locale con i genitori e si sarebbe fatta male nel tentato di sfuggire all'inevitabile urto con l’auto. La polizia sé sulle tracce dell’auto, l’automobilista potrebbe avere le ore contate.