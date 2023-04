Trasporti, Roma Lido: treni soppressi, la rabbia dei pendolari

Roma, 28 aprile 2023 - E' un'altra mattinata di fuoco per i pendolari che da Ostia raggiungono la Capitale per andare al lavoro: il servizio del trenino Roma-Lido è soppresso, avvisano nelle stazioni, metà ferrovia è stata chiusa. Tra Acilia e Piramide messi in strada bus sostitutivi, ma è comunque il caos a regnare sovrano. "Il problema è grave, sulla via aerea e in entrambe le direzioni" comunicano.

I pendolari sono furiosi, i disagi sono iniziati alle prime luci dell’alba, quando i passeggeri sono stati costretti a scendere dai treni già operativi e le corse successive sono state soppresse: "Ma come facciamo ad andare al lavoro?- dice un utente del servizio- Le navette sono in ritardo e quando arriveranno saranno dei carri bestiame". Le fa eco una signora che poi con una certa ironia osserva: "Sempre di venerdì i disservizi...".

Sulla tratta sono in corso lavori di manutenzione straordinaria che puntano a rendere la linea Roma Lido più efficiente. Da poco è tornata operativa la stazione di Castel Fusano chiusa a gennaio scorso. Gli interventi sono finanziati con fondi regionali.