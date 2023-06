Tombe danneggiate al cimitero del Verano: arrestato 20enne

Roma, 9 giugno 2023 - Senza ragione un giovane clochard ha danneggiato diverse tombe al Cimitero Monumentale del Verano. I fatti nella mattinata dell'8 giugno, quando il personale della direzione del Cimitero si è accorto di quanto stava accadendo sono stati immediatamente allertati i carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo. I militari giunti sul posto hanno individuato e arrestato un 20enne, cittadino tunisino, senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato di danneggiamento aggravato: lo hanno bloccato ancora nei vialetti.

Da un accurato sopralluogo è stato accertato il danneggiamento di complementi di arredo funebre e statue sacre di ben 12 tombe. I carabinieri, dopo avere ottenuto la denuncia querela, hanno anche acquisito le riprese delle telecamere di sorveglianza interne e hanno condotto il 20enne in caserma, Oggi nelle aule di piazzale Clodio il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e disposto per lui la misura dell'obbligo di presentazione in caserma, in attesa del giudizio.