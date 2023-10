Tivoli, incidente mortale sul lavoro: operaio di 63 anni su una piattaforma mobile sbatte contro un muro

Tivoli (Roma), 11 ottobre 2023 – Incidente mortale sul lavoro a Tivoli, dove un operatore di una piattaforma mobile è rimasto ucciso durante la movimentazione del macchinario mentre era ad alta quota all'interno di un'azienda di produzione di pneumatici in via Nazionale Tiburtina. La vittima è un italiano di 63 anni appartenente a una ditta esterna. Non sono ancora state accertate le cause dell’incidente avvenuto intorno alle 15.45.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione il lavoratore si trovava ad alta quota con un cestello, nel corso di alcuni interventi di sostituzione del sistema di illuminazione di uno degli edifici dell’azienda e, per cause ancora da accertare, è andato a sbattere contro una parete. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tivoli, con l'ausilio del Carro Fiamma, oltre ai carabinieri e ai sanitari del 118. Sono in corso le operazioni di recupero del corpo.

notizia in aggiornamento

