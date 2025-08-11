La barista lo invita a uscire perché ubriaco, lui la pugnala al petto. Ferito anche un cliente

Lunedì 11 Agosto 2025

RomaLa barista lo invita a uscire perché ubriaco, lui la pugnala al petto. Ferito anche un cliente
11 ago 2025
REDAZIONE ROMA
È successo a Gallicano nel Lazio, l’uomo è stato arrestato a Roma per tentato omicidio. Nella fuga ha avuto un incidente sulla via Prenestina

Roma, 11 agosto 2025 – Tentato omicidio all'interno di un bar a Gallicano nel Lazio, comune in provincia di Roma. A rimanere gravemente ferita una 51enne, titolare del locale, e un cliente. È stato subito fermato l’aggressore: carabinieri hanno arrestato un uomo di 65 anni, con precedenti penali. Durante la fuga, il 65enne aveva avuto un incidente stradale

Il tentato omicidio 

Dalle prime informazioni i militari hanno ricostruito che poco prima un uomo ubriaco, invitato a lasciare il bar, aveva aggredito con un pugnale al petto la titolare. Il cliente intervenuto per difenderla è stato invece colpito a una mano. Nel locale è stato trovato il pugnale, che è stato sequestrato, mentre l'aggressore, fuggito sulla sua auto, è stato rintracciato su via Prenestina Antica dove aveva avuto un incidente autonomo. Arrestato con l'accusa di tentato omicidio, è stato trasferito a Rebibbia.

Come stanno i due feriti

La donna è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. L'uomo è stato soccorso e medicato all'ospedale di Palestrina. L'aggressore è stato fermato poco dopo aver avuto un incidente stradale. Arrestato per tentato omicidio.

