Tentata rapina a Roma, la vittima scende dal suv e spara un colpo in aria

Roma, 4 maggio 2023 - Momenti di paura questo pomeriggio nella zona Talenti, a Roma, per un tentativo di rapina durante la quale la vittima e ha esploso un colpo di pistola per allontanare gli aggressori. I rapinatori avevano rotto il finestrino del suv, l'uomo è sceso dall'auto e ha sparato.

Il fatto è avvenuto all'esterno di un bar. Secondo una prima ricostruzione due a bordo di uno scooter si sono avvicinati ad una auto per tentare una rapina. Per allontanarli dalla vettura sarebbe stato esploso un colpo di arma da fuoco in aria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri: sono in corso indagini per accertare la dinamica della vicenda.