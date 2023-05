Tentata rapina ad Alessio Cerci a Roma. La pistola è finta: il calciatore gira i tacchi e se ne va

Roma, 25 maggio 2023 - L'ex calciatore della Roma, Fiorentina e Hellas Verona, Alessio Cerci, è stato vittima di un tentativo di rapina dell'orologio nella capitale a Roma nella zona del quartiere San Paolo. Avvicinato da due uomini in scooter intorno alla mezzanotte mentre l'ex calciatore originario di Valmontone, si trovava a bordo della sua auto in via Giovanni Volpato. I due hanno intimato al 35enne di consegnare l'orologio sotto la minaccia di una pistola.

Il calciatore si è reso conto però che l'arma era finta ed è riuscito a scappare seminando i due. Poi la chiamata al 112 con l'arrivo sul posto degli agenti del commissariato Trastevere a cui l'ex calciatore ha raccontato l'accaduto.

Cerci non è l'unico calciatore giallo rosso finito nel mirino dei rapinatori di Rolex. Dall'Italia alla Spagna, vittima dei banditi a Valencia Justin Kluivert, l’ex della Roma era in questi giorni a Maiorca con la squadra. Minacciata e ferita la compagna.