Taxi a Roma, appello di Gualtieri ai tassisti: "Aderite alla doppia guida"

Roma, 27 giugno 2023 - Emergenza taxi nella capitale: "Mando un messaggio alla categoria dei tassisti: ora c'è l'opportunità del secondo guidatore, lo si faccia al meglio perché è inaccettabile che in alcune zone il taxi si trova e in altre si aspettano ore. Se il doppio guidatore risolverà, bene. Altrimenti dovremo percorrere altre strade". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervistato da Agorà su Rai3. Quello della carenza di auto bianche nella Capitale, ha detto il sindaco, "è un fenomeno che è cresciuto nelle ultime settimane. Mentre a Fiumicino non ci sono problemi, in città soprattutto in alcune zone è difficile trovare i taxi. Le ragioni sono due. La prima è che c'è stato un aumento forte del turismo internazionale che viene con l'aereo. Dai dati impressionanti di Adr emerge che le corse taxi tra gennaio e maggio del 2019 sono state oltre 240 mila, mentre nel 2023 sono state 355 mila, quindi un aumento del 47%".

Contrasto all'abusivismo

Questo anche perché, ha spiegato ancora, "ha avuto successo la nostra azione di contrasto dell'abusivismo all'aeroporto". Ma "essendoci una domanda che tira all'aeroporto, i tassisti, che hanno libertà di andare dove vogliono, vanno dove guadagnano di più e lì c'è una domanda costante. Vanno molto meno invece dove ci sono corse da pochi euro, magari da Termini a un hotel poco distante".

Quindi da una parte "siamo invasi, fortunatamente, dai turisti", ma c'è anche un tema di regole, "antidiluviane, anti-smartphone, del 1993. Io so in qualsiasi momento cosa sta facendo a livello di guida un autista dell'Atac, ma non posso sapere invece se un tassista sta lavorando e dove sta lavorando. La legge non me lo consente, e se ci provassi sarei sommerso dai ricorsi al Tar. Non posso dirgli di andare un po' a Termini e un po' altrove".

Nuove licenze

Aumentare le licenze? "Se dovessi aumentare le licenze ci metterei più di un anno di tempo perché devo passare dall'Autorità. Noi cosa per dare una risposta immediata abbiamo varato una ordinanza per consentire ai tassisti di avere il secondo guidatore. Io invito i tassisti ad aderire perché questo consentirebbe di aumentare le corse".