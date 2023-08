Tarquinia, scompare a 12 anni dal centro estivo: l’appello del papà dopo 3 giorni di ricerche senza esito

Tarquinia (Viterbo), 7 agosto 2023 – Si sono perse le tracce di Benedetta Cristofani, una ragazza di 12 anni di Tarquinia, in provincia di Viterbo. La minorenne si è allontanata alle 19 di venerdì 4 agosto dal centro estivo nella casa-famiglia a Marina Velka: il gesto sarebbe scaturito a seguito di un litigio con gli assistenti. Sono questi ultimi ad aver dato l’allarme alle forze dell’ordine e chiesto aiuto sui social network.

L’appello del padre

Il padre Roberto ha lanciato un appello a Benedetta: "Chiedo a mia figlia di tornare, di farsi viva, che papà ti aspetta assieme alla sorella. Ti vogliamo bene alla follia, facci sapere che stai bene". Nel messaggio sui social è presente la foto della ragazzina e un numero da contattare in caso di informazioni: +39 335 844 5356. "Mi hanno avvertito venerdì sera della scomparsa di mia figlia - ha spiegato il padre della 12enne - la denuncia l'avevano già fatta gli operatori del centro poco prima di avvertirmi. Appena ho saputo la notizia mi sono spaventato a morte, ho telefonato sia alla polizia che ai carabinieri ma non mi fanno ancora sapere nulla. Per questo, ho diffuso un appello con la speranza che qualcuno possa riconoscerla e mi chiami”.

Le indagini

Man mano che le ore passano cresce l’angoscia della famiglia, mentre le forze dell’ordine stanno setacciando la zona e ricostruendo i contatti che ha avuto la ragazzina nelle ultime ore. Le indagini sulla vicenda sono affidate al commissariato di Tarquinia con il supporto della questura di Viterbo. Gli inquirenti stanno battendo tutte le piste per chiarire la dinamica della vicenda e ritrovare la giovane. Una delle piste seguite dagli inquirenti è l'ipotesi che la ragazza si sia allontanata di sua spontanea volontà.