Con un biglietto da 3 euro vince 88 milioni al Superenalotto: centrato il 6 a Roma

Roma, 20 marzo 2025 – La dea bendata bacia Roma. Con un biglietto di appena tre euro un fortunato vincitore ha centrato stasera il 6 al Superenalotto, incassando un jackpot milionario di oltre 88 milioni di euro (per l’esattezza 88.232.801 euro). Ecco i numeri della combinazione vincente: 36, 40, 49, 54, 66, 83, J 14, SS 44

Il biglietto vincente è stato venduto a Roma, nel punto vendita di Marco Angeletti Marco in via della Giustiniana 271, tramite Quick pick. Ora è caccia al fortunato vincitore, che potrebbe essere un residente proprio del quadrante nord della Capitale.

Il Jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 sale a 8 milioni e 800mila euro.

Quello di stasera è il primo “6” del 2025: l'ultimo Jackpot risale al 15 ottobre dello scorso anno, quando a Riva del Garda, in provincia di Trento, sono stati vinti 89,2 milioni di euro. La vincita di Roma è la numero 133 dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997 a oggi sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro, si si considerano solo quelli di prima categoria. A livello matematico sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la combinazione esatta.

Alla crescita del Jackpot ha contribuito anche la formula di gioco introdotta nel 2016 secondo cui viene destinata al montepremi una parte più sostanziosa della raccolta, si vince anche con il 2 e sono previsti dei premi istantanei.

Ecco la top 10 dei Jackpot della storia

1 - 16 febbraio 23 – 371.133.424,51 euro Bacheca dei Sistemi 2 - 13 agosto 2019 – 209.160.441,54 euro Lodi (LO) 3 - 30 ottobre 2010 – 177.729.043,16 euro Bacheca dei Sistemi 4 - 27 ottobre 2016 – 163.538.706,00 euro Vibo Valentia (VV) 5 - 22 maggio 21 – 156.294.151,36 euro Montappone (FM) 6 - 22 agosto 2009 – 147.807.299,08 euro Bagnone (MS) 7 - 9 febbraio 2010 – 139.022.314,64 euro Parma (PR) e Pistoia (PT) 8 - 17 aprile 2018 – 130.195.242,12 euro Caltanissetta (CL) 9 - 10 maggio 24 – 101.511.953,21 euro Napoli 10 - 23 ottobre 2008 - 100.756.197,30 euro Catania (CT)