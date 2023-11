Suicidio assistito di Sibilla Barbieri, la famiglia accusa l’Asl di tortura: “Giorni strazianti”

Roma, 7 novembre 2023 – È accusata di tortura, rifiuto d’atto d'ufficio e violenza privata l’Asl Roma 1 che ha rifiutato la richiesta di suicidio assistito di Sibilla Barbieri, l’attrice romana che si è spenta in una clinica svizzera dopo una lunga malattia. Sono due gli esposti contro l’Asl presentati questa mattina dalla famiglia della 58enne, malata oncologica da dieci anni e ormai in fase terminale. Questa mattina il figlio Vittorio Parpaglioni si è autodenunciato ai carabinieri per avere accompagnano la madre in Svizzera, insieme all'ex senatore Marco Perduca.

Marco Cappato dell’Associazione Luca Coscioni parla di “violenza di Stato” e chiede al governatore Rocca di chiarire quanto accaduto all’Asl capitolina: “C'era un'urgenza nel sottrarsi a una fine che lei non voleva. Non c'è un'altra definizione che quella di 'violenza di stato’. Sibilla Barbieri ha dovuto subire una violenza da parte dello stato italiano”, dice Cappato. E aggiunge: “Sibilla aveva i requisiti per accedere alla morte volontaria in Italia. Quel respiratore a cui non era attaccata con continuità era lo stesso di Dj Fabo”.

“Gli ultimi giorni di vita di mia madre sono stati estremamente strazianti e non dovevano esserlo così tanto perché si è spinta fino al limite e fino all'ultimo secondo”, racconta il figlio dell’attrice, Vittorio Parpaglioni. “Questo ha fatto sì – continua – che avessimo tutti più sofferenza e difficoltà. Nonostante questo, mia madre era ed è tutt'ora, chissà dove, una donna decisa e determinata fino all'ultimo momento. Non ha mai tentennato rispetto alla sua voglia di autodeterminarsi di essere libera fino alla fine. Il motto, quindi, è giusto: liberi fino alla fine”.

“Mia madre è rimasta sempre una madre, fino all'ultimo. Non hai mai pesato su di noi. Il viaggio in Svizzera è stato l'ultimo momento di raccoglimento con lei e una volta arrivati in clinica ci eravamo già detto tutto. Non avevamo più bisogno di parlarci con le parole, ma solo di guardarci”, conclude Parpaglioni.

La famiglia di Sibilla Barbieri questa mattina ha presentato ai carabinieri “due esposti contro l'Asl Roma 1”. Uno è stato presentato dalla sorella di Sibilla e dalla sua mamma; l'altro da Vittorio, la sorella e i figli, affinché la magistratura rilevi i possibili reati. “Noi abbiamo rilevato – spiega Filomena Gallo, legale difensore e segretaria dell'Associazione Luca Coscioni, alla quale Sibilla era iscritta da anni – il rifiuto d’atto d'ufficio, la tortura e (per la sola figura di Vittorio) la violenza privata. Questi sono reati che si configurano nel momento in cui l'azienda sanitaria non ha fatto quello che doveva fare”. “Tutto ciò è la diretta conseguenza dell'ignavia del legislatore italiano che sceglie di non scegliere. L'unica volta che ha provato a emanare una legge lo ha fatto con una cattiva proposta di legge che per fortuna non è andata avanti”, aggiunge l’avvocato della famiglia Barbieri.

