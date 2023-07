Diciottenne stuprata ad Anzio, fermato un uomo alla stazione di Aprilia: è accusato di violenza e rapina

Roma, 9 luglio 2023 – È stato arrestato per abuso sessuale un 32enne di origine nigeriana, l’uomo è accusato di avere violentato una ragazza due mesi fa ad Anzio, in provincia di Roma. Dopo una lunga e approfondita indagine, nei suoi confronti sono emersi gravi indizi di colpevolezza in relazione alla violenza sessuale, alle lesioni e alla rapina subite da una giovane ragazza la sera del 12 maggio scorso ad Anzio. La 18enne stava tornando a casa, quando è stata aggredita e abusata da uno sconosciuto. L’aggressione è avvenuta in un boschetto accanto alla fermata dell’autobus.

Da quel momento le indagini sono state svolte senza soluzioni di continuità, con un gran dispiegamento di uomini, fino a ieri mattina quando, l'uomo, con precedenti penali, è stato fermato alla stazione ferroviaria di Aprilia mentre attendeva in banchina un treno diretto a Roma. L'uomo è stato bloccato dagli agenti della Squadra Mobile di Roma e dai colleghi del commissariato di Anzio-Nettuno, coordinati dalla Procura di Velletri.