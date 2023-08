Strage di Bologna, il presidente Rocca: “Oggi vedrò De Angelis, Meloni non è felice e mi ha chiesto di chiarire”

Roma, 7 agosto 2023 – Non si fermano le polemiche per le parole sulla strage di Bologna di Marcello De Angelis, responsabile della comunicazione istituzionale del Lazio, una situazione su cui stamattina è tornato a parlare il presidente regionale Francesco Rocca a margine di un evento a Latina. “Vedrò Marcello De Angelis nel pomeriggio e sentirò cosa mi dirà. La mia posizione, anche sulle sentenze, l'ho espressa ieri con chiarezza. De Angelis ha commesso un errore importante parlando in termini di certezza anche se a titolo personale. Io farò le mie valutazioni ma lui non ha alcun ruolo politico nell'amministrazione regionale”.

Rocca: “Meloni non è felice e mi ha chiesto di chiarire”

Il presidente Rocca ha anche aggiunto che sulla questione ha avuto un confronto con la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. “Io mi sento spessissimo con la Meloni, abbiamo avuto modo di sentirci – ha detto il presidente della Regione Lazio -. Giorgia Meloni ovviamente non è felice per quanto accaduto e mi ha chiesto di approfondire e di chiarire con De Angelis. Per questo lo vedrò oggi stesso e sentirò le sue ragioni".