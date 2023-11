Roma, stella di David su un muro: indaga la Digos

Una stella di David con un manifesto su cui campeggia un’immagine che ritrae un bambino israeliano rapito da Hamas. A denunciare di averla trovata sulla porta del vicino di casa, nella zona di piazza Bologna a Roma, è stato un residente nel quartiere. L'uomo si è rivolto alla Questura di Roma intorno alle 20 del 30 ottobre.

Alla polizia l'uomo ha spiegato di ipotizzare che la scritta e il volantino fossero indirizzati a lui e non al vicino, in quanto sul suo balcone aveva appeso una bandiera palestinese. Che quindi chi ha compiuto questo atto di antisemitismo abbia sbagliato obiettivo? Ancora non è chiara la dinamica dell’accaduto. Gli agenti della Digos di Roma stanno indagando su questo episodio e quindi presto potranno arrivare risposte in merito a dinamiche e cause. Gli investigatori stanno procedendo all'analisi delle telecamere che sono installate nella zona per individuare i responsabili di questo gesto intimidatorio.

Atti di questo genere dimostrano come la situazione per il conflitto fra Israele e Palestina sia tesa non soltanto nelle zone di guerra, ma anche in diverse zone dell’Europa e in Italia. Basti pensare che il rinvenimento della stella di David con il manifesto è avvenuto dopo l'oltraggio a quattro pietre d'inciampo.