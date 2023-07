Perseguita una 40enne conosciuta in un locale di Roma: arrestato uno stalker di 69 anni

Roma, 31 luglio 2023 – Arrestato uno stalker di 69 anni, l’uomo perseguitava una donna conosciuta per caso in un locale di Roma. La vittima è una 40enne, da tempo vessata da telefonate, appostamenti sotto casa e pedinamenti da uno stalker, già noto alle forze dell’ordine. Tra i due non c’è mai stato nessun legame, le persecuzioni erano scattate dopo che la donna aveva rifiutato le avance dell’anziano.

Questa mattina, i carabinieri di Pomezia si sono presentati a casa dello stalker e lo hanno arrestato, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'Ufficio di Sorveglianza di

Roma. Il 69enne è accusato del reato di atti persecutori.

In particolare, il provvedimento cautelare è scaturito da una richiesta dei carabinieri a seguito della denuncia-querela sporta pochi giorni prima da una 40enne, spaventata dal comportamento dell’anziano. Fatti che continuavano da diverso tempo, pur non avendo mai avuto con l'uomo alcun tipo di relazione o frequentazione. L'uomo, vedendosi respinto, aveva messo in atto una serie di comportamenti persecutori come continue chiamate e pedinamenti, tanto da ingenerare nella donna un forte timore anche per la propria incolumità. A distanza di pochissimi giorni l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Velletri.