Roma, spari in un bar in zona Casilina: tre feriti

Roma, 8 agosto 2025 – Tre feriti nella notte per una sparatoria all'interno di un bar in via degli Acquaroni, in zona Casilina, a Roma. Le tre persone colpite, tutte straniere, sono state trasportate in ospedale, una sarebbe grave. Ancora poche le notizie a disposizione, si sa solo che l'uomo che ha fatto fuoco è fuggito subito dopo.

Sul posto sono arrivati gli investigatori della Squadra Mobile e della Scientifica che hanno avviato le indagini. Non si esclude l'ipotesi di una rapina finita male.