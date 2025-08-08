Venerdì 8 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra

Stefano Marcheti
I sogni di Cartier in mostra
Roma
Roma, spari in un bar in zona Casilina: tre feriti
8 ago 2025
REDAZIONE ROMA
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Roma
  3. Roma, spari in un bar in zona Casilina: tre feriti

Roma, spari in un bar in zona Casilina: tre feriti

Una delle persone colpite sarebbe grave. Non si esclude l’ipotesi di una rapina finita male

Una pattuglia della polizia

Una pattuglia della polizia

Roma, 8 agosto 2025 – Tre feriti nella notte per una sparatoria all'interno di un bar in via degli Acquaroni, in zona Casilina, a Roma. Le tre persone colpite, tutte straniere, sono state trasportate in ospedale, una sarebbe grave. Ancora poche le notizie a disposizione, si sa solo che l'uomo che ha fatto fuoco è fuggito subito dopo.

Sul posto sono arrivati gli investigatori della Squadra Mobile e della Scientifica che hanno avviato le indagini. Non si esclude l'ipotesi di una rapina finita male.

