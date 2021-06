Roma, 13 giugno 2021 – Ha sconvolto tutti la tragedia che si è consumata questa mattina ad Ardea, comune alle porte di Roma, dove un uomo ha ucciso a colpi di arma da fuoco due bambini e un anziano. Anche il mondo della politica romana si è subito attivato per denunciare l’accaduto, con reazioni di incredulità e dolore.

La sindaca Raggi: “Vi siamo vicini”

Su Twitter, la sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, ha espresso il suo cordoglio alla cittadinanza, assicurando vicinanza da parte della sua amministrazione comunale: “Immenso dolore per la tragica morte di due bambini e un anziano ad Ardea. Roma Capitale si stringe intorno alle famiglie e a tutta la comunità ardeatina. Vi siamo vicini in questo terribile momento di lutto”, ha scritto la prima cittadina capitolina.

L’assessore D’Amato: “Fatto il possibile”

Anche l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che è rimasto in costante aggiornamento con i soccorritori, si è lasciato andare a parole di sconforto: “Gli operatori intervenuti sul posto hanno impiegato tutti gli sforzi possibili per salvare le vittime con ripetuti tentativi di rianimazione, ma la situazione è apparsa fin da subito compromessa. Sono profondamente scosso per l'accaduto ed esprimo tutto il mio rammarico e le più sentite condoglianze ai familiari e all'intera comunità di Ardea, che oggi vive un terribile lutto per questa tragedia", ha detto D’Amato.

Il presidente Catino: “Sapevamo che era pericoloso”

Rivelazioni inquietanti invece quelle del presidente del consorzio Colle Romito, in cui si trova Ardea, Romano Catino: “La famiglia dell'omicida era conosciuta nel quartiere per episodi di molestie e degrado. Più volte sono stati segnalati alle forze dell'ordine. Basti pensare che una persona della nostra vigilanza interna ha il compito di tenere d'occhio quella villetta”, ha confessato Catino, che ha poi aggiunto: “Pensavamo fossero petardi, una volta scoperta la tragedia abbiamo invitato tutti a stare a casa”.

Calenda: “Troppe armi”

Polemico invece il tweet di Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma Capitale con la lista civica Azione: “Allucinante quanto accaduto ad Ardea. Troppe armi da fuoco in giro”, ha detto l’ex viceministro dello Sviluppo economico. Sui social, in molti come Calenda stanno denunciando l’eccessiva facilità con cui un uomo, peraltro considerato instabile mentalmente, sia riuscito a procurarsi un’arma.

Meloni: "Prego per le vittime"

Scossa anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: "La mia preghiera per le vittime di questa tragedia, il mio cordoglio e quello di Fratelli d’Italia per i loro familiari e per tutti i cittadini di Ardea", ha scritto su Twitter la politica romana.