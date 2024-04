Tiro al bersaglio con pistole e fucile: sorpreso a sparare vicino a un parco giochi di Roma

Roma, 8 aprile 2024 – Spara con pistole e fucile a pallini vicino a un parco giochi per bambini. Denunciato a Roma un uomo di 48 anni. È successo ieri nell’area verde dell’ottavo municipio, tra via Paolo di Dono e via del Serafico. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che, spaventati dai colpi di arma da sparo, hanno chiesto aiuti ai vigili in servizio al mercato domenicale.

Cosa è successo

Quando sono arrivati gli agenti della polizia locale, l’uomo stava sparando con un grosso fucile e delle pistole contro un bersaglio di carta, apposto sul muretto di recinzione del parco, vicino ai giochi destinati all'infanzia. Trovate sul posto anche due pistole prive di sicurezza, due fondine, un cinturone, tre caricatori e due confezioni di pallini destinate a ricaricare le armi.

Le indagini

Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà sottoposto a ulteriori perizie, per verificarne eventuali alterazioni strutturali e funzionali.

Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn