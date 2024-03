Sonia Bruganelli rapinata del Rolex a Roma: “La paura è stata tanta”

Roma, 2 marzo 2024 – Sonia Bruganelli rapinata a Roma: i malviventi le hanno sfilato il Rolex dal polso e poi sono fuggiti a bordo di uno scooter. L’ex moglie di Paolo Bonolis è stata affiancata mentre era alla guida della sua auto in un tratto molto trafficato di via della Farnesina, nel centro della Capitale.

Secondo la ricostruzione fatta dal Corriere, Sonia Bruganelli aveva appena accostato l’auto quando è stata affiancata dai rapinatori che, in pochissimi secondi, le hanno rubato il prezioso orologio dal polso. “La paura è stata tanta, ma per fortuna non mi hanno fatto male”, ha detto l’imprenditrice e opinionista tv, che poi è andata con l’ex marito a sporgere denuncia.

Non è escluso che la donna – appassionata di orologi di lusso – sia stata seguita dai malviventi prima del colpo.

Precedenti: c’è una banda del Rolex?

Non è la prima volta che accade. Proprio nella zona in cui è stata rapinata l’ex moglie di Bonolis, negli ultimi mesi si sono verificati diversi episodi molto simili tra loro. Stesso modus operandi: tant’è che gli inquirenti starebbero ipotizzando l’esistenza di una banda specializzata nelle rapine dei Rolex nella zona del centro di Roma.

Alcune settimane fa, in via Girolamo Frescobaldi – a pochi passi da Villa Borghese – un uomo è stato colpito al volto e poi rapinato del Rolex da 60 mila euro che aveva al polso. Il giorno prima due banditi in scooter e armati di pistola sono piombati su un’altra vittima in via Monteverdi, sempre nella stessa zona. Questa volta il bottino è stato un Rolex da 20 mila euro.

Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn