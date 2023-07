Sgozza un uomo perché si è seduto sulla sua bici: si è costituito l’assassino del parco di Colle Oppio

Roma, 27 luglio 2023 – Sgozzato con un coccio di bottiglia perché si è seduto su una bici elettrica non sua. Sembra questo il motivo per cui la sera del 26 luglio è stato ucciso nel parco di Colle Oppio, vicino al Colosseo, un uomo di 46 anni originario del Bangladesh. Una versione al vaglio degli inquirenti dopo che, stamattina, un uomo di 45 anni originario del Pakistan si è presentato al commissariato di polizia del Celio come autore dell’omicidio.

La ricostruzione dell’omicidio

L’uomo, dopo essersi costituito, è stato fermato e preso in custodia dai carabinieri della compagnia di piazza Dante che fin dalla sera prima si erano messi sulle tracce dell’assassino. Da una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe avvenuto per futili motivi: sembra che i due uomini abbiano avuto un’accesa lite dopo che il pakistano ha rimproverato il 46enne del Bangladesh perché si era seduto sulla sua bici elettrica. L’avrebbe quindi colpito alla gola con un coccio di bottiglia per poi fuggire. Il killer 45enne, dopo essersi costituito nella mattina, è stato portato nel carcere di Regina Coeli e dovrà rispondere dell’accusa di omicidio volontario.