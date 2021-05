Roma, 1° maggio 2021 – “La corsa alla Champions League? Veniamo dall’ottima partita di lunedì contro il Milan, ma ora il nostro focus è sul Genoa”. Parola di Simone Inzaghi, tecnico dei biancocelesti, a meno di 24 ore dalla partita casalinga di domani contro il Grifone, valida per la 34esima giornata di Serie A.

“ Ragioniamo partita dopo partita”

L’allenatore della Lazio dribbla la domanda sull’Europa, lontana solo 5 punti e con una partita da recuperare contro il Torino, e pensa solo ai suoi prossimi avversari: “Il Genoa è una squadra in salute, organizzata e con un ottimo allenatore. Ci vorrà una grandissima prestazione, troveremo un avversario tosto e duro. Vogliamo vincere e ragionare partita dopo partita”.

Inzaghi ammette però anche il buono stato di forma dei suoi giocatori: “Siamo in un ottimo momento – dice -. Domani avremo delle assenze. Caicedo? Ha un dolore che non lo lascia lavorare con tranquillità. Comunque speriamo di poter recuperare lui, Escalante e gli altri assenti per la prossima partita contro la Fiorentina”.

La formazione

Con Acerbi out per squalifica e Caicedo indisponibile, il tecnico piacentino abbasserà di nuovo Marusic sulla linea dei 3 difensori, inserendo così Hoedt dal 1’ minuto. A comporre il resto della difesa ci sarà Radu. Per il resto tutti i titolari saranno in campo. In mezzo spazio alla fantasia di Luis Alberto e Milinkovic-Savic, con il serbo ultimamente in stato di grazia. In attacco confermato il tandem Immobile-Correa, entrambi in rete lunedì scorso contro il Milan.