Seno rimodellato con innesto di grasso al posto di protesi: Pietro Gentile vince premio internazionale

Roma, 3 apile 2023 - Modellazione del seno, ma anche di altre parti del corpo, con grasso della paziente stessa anziché con delle protesi sintetiche. É stata questa tecnica innovativa a far vincere a Pietro Gentile, chirurgo plastico italiano e professore associato di chirurgia plastica e ricostruttiva all'Università Tor Vergata di Roma, il premio 'Best Surgical Body Shaping' (Miglior tecnica di modellazione chirurgica del corpo) all'Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress – Amwc 2023. Il premio è stato consegnato il primo aprile nel Principato di Monaco durante la 21esima edizione della conferenza, che ha visto oltre 15mila partecipanti, provenienti da più di 120 diversi paesi del mondo.

Lipofilling per 'rimodellare' corpo e volto

L'Amwc Awards è il concorso annuale che premia medici ed industrie per l'innovazione e l'eccellenza nella chirurgia e medicina estetica nel mondo. Gentile ha vinto nella categoria 'Best Surgical Body Shaping' battendo in finale due altri candidati provenienti rispettivamente da Cile e Stati Uniti, con un caso clinico di 'Ipoplasia (sviluppo incompleto o ridotto, ndr) mammaria trattata con innesto di grasso autologo (dello stesso paziente, ndr)'. In particolare, lo studio scientifico di Gentile, che ha portato alla premiazione, "ha mostrato importanti risultati ottenuti dall'innesto del grasso, al posto delle protesi, per l'aumento di volume del seno. La stessa metodica, può essere utilizzata anche per la correzione di malformazioni mammarie ed esiti di ricostruzione". "Da anni la mia ricerca scientifica - spiega il professor Gentile - è basata sull'utilizzo del grasso, con la metodica di Lipofilling, nel rimodellamento del corpo e del volto. I risultati ottenuti sono stati oggetto di numerose pubblicazioni scientifiche su autorevoli riviste internazionali ed hanno ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo".