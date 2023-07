Scritta sul Colosseo, pronto il rinvio a giudizio per il turista inglese: rischia da 2 a 5 anni di carcere e 15mila euro di multa

Roma, 17 luglio 2023 – Rischia da 2 a 5 anni di reclusione e una multa fino a 15mila euro il ragazzo che ha inciso il suo nome e quello della fidanzata su un muro del Colosseo. Linea dura della magistratura romana che è pronta a chiedere il rinvio a giudizio per il turista di 27 anni, Ivan Dimitrov residente in Inghilterra e di origini bulgare, finito nei guai lo scorso giugno per aver “grattato” su una parete dell'Anfiteatro Flavio il suo nome e quello della compagna.

Una scena ripresa e pubblicata sui social, esattamente come è successo in questi ultimi giorni a due stranieri minorenni, colti in flagranza di reato e denunciati, per i quali ora sta procedendo la procura dei minori.

Deturpamento di beni culturali

In particolare, al turista di 27enne, identificato dai carabinieri del comando di Roma Piazza Venezia dopo gli accertamenti seguiti alla denuncia presentata dall'Ente Parco del Colosseo, il pm Nicola Maiorano ha contestato la violazione dell'articolo 518 duodecies del codice penale relativo al deturpamento di beni culturali o paesaggistici che punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000 "chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui".