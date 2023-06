Roma, 17enne scomparso da due giorni non è mai arrivato a scuola

Roma, 1 giugno 2023 – Era uscito di casa, a Centocelle, per andare a scuola ma in classe non è mai entrato. Mattia Esposito, 17 anni, è sparito a Roma dalla zona Tor De Schiavi alle 8 della mattina del 30 maggio e amici e parenti stanno lanciando molti appelli social per rintracciarlo. Mattia, alto 1.74, 55 chili, indossava jeans corti, maglia scura, scarpe nere e aveva uno zaino grigio, quando è uscito di casa martedì scorso 30 maggio per andare a scuola, frequenta il liceo Giorgi-Woolf sulla Casilina. Da quel momento si sono perse le sue tracce. La mamma, Francesca Pane, ha pubblicato una richiesta di aiuto sui social: “Appello urgente!” che chiede di “copiare e incollare” affinché sia condiviso il più possibile. É stata lei a fornire la foto e la descrizione del ragazzo.

In caso di avvistamento o di informazioni utili contattare il numero della Questura di San Basilio 06 8208081.